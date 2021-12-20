Estek Köstek ne demek, TDK'ya göre Estek Köstek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Estek köstek ne demek? Estek köstek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi estek köstek kelimesi. Peki estek köstek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre estek köstek nedir, estek köstek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ESTEK KÖSTEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Estek köstek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre estek köstek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Falan filan



ESTEK KÖSTEK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Haberler iyi değil, rivayetler gönlümü bulandırıyor, sürgünmüş, göz hapsiymiş, estek köstek.



ESTEK KÖSTEK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- estek köstek etmek

