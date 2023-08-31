Estetik Yaptıranlar Dikkat! Meğer Estetiğin Sırrı…

Estetik Yaptıranlar Dikkat! Meğer Estetiğin Sırrı gözümüzün önünde imiş.

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Estetik Yaptıranlar Dikkat! Meğer Estetiğin Sırrı…

Son yıllarda artan estetik müdahale gerçeği ile birlikte özellikle bayanlar vücutlarının pek çok farklı yerine müdahalede bulunuyor. Ancak bu dokunuşların ardındaki sırrı bilirseniz eğer müdahalelerin başarısını da artırma şansınız var. İşte estetik yaptırırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey..

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Estetiğin Sırrı Küçük Dokunuşlarda Gizli

Estetikte önemli olan şey büyük operasyonlar yerine küçük dokunuşlara odaklanmak. Vücudunun doğru yerine bir dokunuş yaparsanız eğer o zaman büyük operasyonlarda alamayacağınız başarıyı alma şansınız olur. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural badem göz estetiği olarak adlandırılan işlemin de bu trendlerden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Badem Göz Estetiği Dönemi
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Badem göz estetiği, lokal anestezi altında yapılan bir estetik operasyondur. Alt ve üst göz kapağına yapılan müdahale sonucunda göz çevresindeki kırışıklıklardan tamamen kurtulmak mümkündür. Aynı zamanda bakım ürünlerinin de kullanılacağı bu operasyonlar sonrasında istediğiniz genç ve güzel bir görünüm çokta uzağınızda değil. Dr. Vural, “Uzun süre kalıcılık istenildiği taktirde göz çevresi estetiği doğru tercih olacaktır" dedi.

BADEM GÖZ ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

30 dakika süren operasyon sonrasında göz bölgesinde yer alan dış kenarlar lokal anestezi ile işleme alınır. Kalemle işaretlenen bölgeler ile birlikte operasyon başlar ve kısa sürede tamamlanır. Kırışıklıklara yapılan müdahalede göz kapaklarının yukarı taşınması sağlanır. Lokal anestezi ile yapıldığından dolayı hasta uyanıktır ve doktor ile konuşabilir.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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