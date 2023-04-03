Estevao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Estevao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Estevao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Estevao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Estevao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Estevao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Estevao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Estevao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Estevao 24 Nisan 2007 tarihinde Franca şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Estevao Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Estevao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Estevao'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Estevao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/estevaowilian_

Estevaoboyu ve yaşı kaç

Estevao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Estevao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2021 yılında Palmeiras U17

Estevao kimdir

Estevao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Estevao şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Estevao nereli

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