Et ustası Cüneyt Asan kimdir, nerelidir? Cüneyt Asan'ın restoranı nerede?

Master Chef finalistleri Kerem ve Uğur'u restoranında ağırlayan Cüneyt Asan iki finaliste kuzu kafes yaptırmıştı. Böylece izleyiciler tarafından merak edilen konulardan biri oldu. Bizde et ustası Cüneyt Asan'ı sizler için araştırdık. Cüneyt Şef (Cüneyt Asan) kimdir, nerelidir? Cüneyt Asan'ın restoranı nerededir?

CÜNEYT ASAN KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Cüneyt Asan 1959 yılında Erzincan‘da doğdu. 2 yaşındayken İstanbul’a geldi. İlkokul 3. sınıftayken Bostancı – Kasaplar çarşısında, kasapta çırak olarak çalışmaya başladı. Çıraklıktan ustabaşçılığa geçiş sürecini yaşadığı kasaptan, 1980 yılında askerlik görevini yerine getirebilmek için ayrıldı. 1984‘te evlendi ve şu an da 3 erkek çocuğu vardır. Askerlik dönüşü, çalışmış olduğu kasabı satın alarak birlikte bir ortaklığa adım atıp, toptan ve perakende et işi yapmaya başladı. Ortaklığın 5. yılında kendi et üretimlerini yapabilmek amacı ile Tekirdağ -Malkara ‘da et üretim çiftliğini kurdular.

1992 yılında restorancılık sektörüne taşınma kararı alıp, ilk Günaydın Restaurant’ı Küçükyalı Çamlık’ta kurdular. Artan müşteri talebini karşılayabilmek için 1994 yılında Bostancı şubesine taşınmıştır. Daha sonra ise Suadiye, Etiler ve Kozyatağı şubeleri faaliyete geçmiştir. Günaydın Et, bugün her biri öz sermaye ile kurulmuş olan 37 şube, 1 merkez lojistik ve 1 merkez depo olmakla birlikte restoran sektöründe Türkiye’nin devleri arasındadır.

CÜNEYT ASAN'IN RESTORANI NEREDE?

Altıntepe Mah. Kasapçılar Çarşısı No: 10/A, 34840 Maltepe/İstanbul.

Günaydın Et'in çalışma saatleri

Pazar 09:00–22:30

Pazartesi 09:00–22:30

Salı 09:00–22:30

Çarşamba 09:00–22:30

Perşembe 09:00–22:30

Cuma 09:00–22:30

Cumartesi 09:00–22:30