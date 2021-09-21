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Etajer ne demek, TDK'ya göre Etajer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Etajer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Etajer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Etajer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Etajer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Etajer ne demek, TDK'ya göre Etajer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Etajer ne demek? Etajer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi etajer kelimesi. Peki etajer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre etajer nedir, etajer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Etajer kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Etajer kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ETAJER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Etajer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Etajer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre etajer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Raflı, taşınabilir, küçük dolap

ETAJER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Nuran, etajerin orta rafından büyük bir kartpostal albümü aldı.

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