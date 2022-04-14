Etanol ne demek, TDK'ya göre Etanol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Etanol ne demek? Etanol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi etanol kelimesi. Peki etanol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre etanol nedir, etanol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ETANOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Etanol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre etanol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alkol

