Etboy Akpan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etboy Akpan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etboy Akpan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Etboy Akpan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Etboy Akpan 11 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Etboy Akpan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMK Sports yapmaktadır. Etboy Akpan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Etboy Akpan'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Etboy Akpan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Etboy Akpan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Akwa United
Etboy Akpan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Etboy Akpan şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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