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Etebo Karo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu?

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Etebo Karo ile anlaştığı dış basında yazıldı. Peki, Etebo Karo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu? Detaylar haberimizde...

Etebo Karo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu?

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala henüz orta saha transferini tamamlayamayan Galatasaray, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, lig başlamadan önce resmi açıklamayı yapmayı umduğu Etebo Karo, Galatasaray'a transfer olduğu haberlerini sosyal medya hesaplarında beğendi. Karo, Instagram hesabından da Galatasaray'ın resmi sayfasını takibe aldı. Merak edilen isim haline gelen Etebo Karo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu? Detaylar haberimizde...

Etebo Karo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu?

ETEBO KARO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

9 Kasım 1995 yılında Nijerya'da doğan Etebo Karo, Nijerya vatandaşı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, 1.74 boyunda. Güncel piyasa değeri 4.00 mil. € olan Karo, son olarak Stoke City'de forma giydi. 

Kariyerine 2016 yılında başlayan Nijeryalı oyuncu, ülkesinin takımlarından Warri Wolves FC kulübünde forma giymeye başladı. Ardından Portekiz 2. Lig'i takımlarından Feirense'ye transfer olan Karo, 2 yıl boyunca Portekiz Ligi'nde mücadele ettikten sonra İspanya'nın Las Palmas takımına kiralandı. 2018 yılının Temmuz ayında İngiltere'nin köklü ekiplerinden Stoke City'e transfer olan orta saha oyuncusu, Getafe'ye kiralandı ve Stoke City'e geri döndü. 

Kariyerinde 129 maça çıkan Karo, 12 gol ve 7 asistle oynadı. 

GALATASARAY'A MI TRANSFER OLDU?

Orta saha çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, lig başlamadan bir orta saha transferini açıklamak istiyor. Taraftarlarında yoğun isteği bulunan orta saha transferi için Etebo Karo ismi ortaya çıktı. Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, Galatasaray'ın yıldız oyuncu Etebo Karo ile anlaştığını duyurdu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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