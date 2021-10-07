Eteği Düşük ne demek, TDK'ya göre Eteği Düşük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eteği düşük ne demek? Eteği düşük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eteği düşük kelimesi. Peki eteği düşük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eteği düşük nedir, eteği düşük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Eteği düşük kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Eteği düşük kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ETEĞİ DÜŞÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eteği düşük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eteği düşük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pasaklı veya düşkün (kadın)

