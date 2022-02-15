Etene ne demek, TDK'ya göre Etene kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Etene ne demek? Etene TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi etene kelimesi. Peki etene ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre etene nedir, etene kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ETENE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Etene kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre etene kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Döl eşi

- Meyve yaprağında yumurtacıkların bağlı olduğu bölüm

