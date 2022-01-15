Etfal ne demek, TDK'ya göre Etfal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Etfal ne demek? Etfal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi etfal kelimesi. Peki etfal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre etfal nedir, etfal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ETFAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Etfal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Etfal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre etfal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuklar

