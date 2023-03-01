Ethan Chislett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Chislett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Chislett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ethan Chislett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ethan Chislett 11 Ağustos 1998 tarihinde Durban şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ethan Chislett Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Two Touch Agency yapmaktadır. Ethan Chislett, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ethan Chislett'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ethan Chislett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ethan Chislett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ekim 2016 yılında Basingstoke
4 Kasım 2016 yılında Met Police
1 Temmuz 2019 yılında Aldershot
12 Ağustos 2020 yılında AFC Wimbledon
Ethan Chislett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ethan Chislett şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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