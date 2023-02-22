Ethan Devine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Devine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Devine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Devine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Devine 8 Şubat 2001 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Devine Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Circle Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ethan Devine'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ethan Devine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Devine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethan Devine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Devine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2021 yılında Knockbreda FC

2 Ocak 2022 yılında Linfield

Ethan Devine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Devine şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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