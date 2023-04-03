Ethan Mbappe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Mbappe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Mbappe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ethan Mbappe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ethan Mbappe 29 Aralık 2006 tarihinde Montreuil şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Ethan Mbappé Lottin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ethan Mbappe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ethan Mbappe, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ethan Mbappe'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ethan Mbappe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/ethanmbappe/
Ethan Mbappe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ethan Mbappe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2017 yılında PSG Jugend
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Ethan Mbappe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ethan Mbappe şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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