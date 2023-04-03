Ethan Mbappe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Mbappe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ethan Mbappe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ethan Mbappe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.