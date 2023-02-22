Ethan Mcgee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Mcgee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Mcgee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Mcgee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Mcgee 23 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Mcgee Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ethan Mcgee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ethan Mcgee'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ethan Mcgee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Mcgee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ethan Mcgee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Mcgee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dungannon

Ethan Mcgee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Mcgee şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.