Ethon Varian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethon Varian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ethon Varian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ethon Varian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ethon Varian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethon Varian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ethon Varian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethon Varian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethon Varian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethon Varian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethon Varian 7 Eylül 2001 tarihinde Cork şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ethon Sean O'Driscoll Varian şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethon Varian Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ethon Varian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ethon Varian'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ethon Varian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethon Varian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ethon Varian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethon Varian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2020 yılında Nantwich Town

31 Mayıs 2020 yılında Stoke U18

1 Temmuz 2020 yılında Stoke U21

20 Temmuz 2021 yılında Raith Rovers

1 Mayıs 2022 yılında Stoke U21

8 Temmuz 2022 yılında Bohemians

1 Ocak 2023 yılında Cork City

30 Kasım 2023 yılında Bohemians

Ethon Varian kimdir

Ethon Varian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethon Varian şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Greenwood FC (2008-2018), Stoke City FC

Ethon Varian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Ethon Varian nereli

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