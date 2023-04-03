Etienne Michut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etienne Michut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etienne Michut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Etienne Michut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Etienne Michut 16 Aralık 2006 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Etienne Michut Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Etienne Michut, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Etienne Michut'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Etienne Michut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/etienne_michut/
Etienne Michut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Etienne Michut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Etienne Michut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Etienne Michut şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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