Etik iş birliği protokolü Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde imzalandı​​​​​​​

Bakan Özer törende yaptığı konuşmada 2022 yılında öğretmen eğitimlerine ve yönetici eğitimlerine yeni bir yön verdiklerini vurguladı.

Etik kültürünün kamuoyunda varolması ve güçlendirilmesi amacıyla imzalanan iş birliği protokolü töreninde Bakan Özer, şöyle konuştu:

‘DÜNYAYA FARKLI SÖZ SÖYLEYEN BİR ÜLKE OLACAĞIZ’

"Bizim medeniyetimizde 'Başkası cehennem değil, başkası cennet. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır' düsturu bu topraklarda kökleşmiştir. Biz komşularımızın dertlerine hemhâl olan, onun derdine koşan, sadece coğrafyasında değil, tüm dünyadaki coğrafyalarda mazlumların yanında olan bir medeniyetin temsilcileriyiz. İnşallah bu medeniyetimizin değerlerini tüm okullarımıza, tüm neslimize, tüm öğretmenlerimize, tüm okul yöneticilerimize içselleştireceğiz. Daha güçlü, bir taraftan 21’inci yüzyılın becerileriyle donatılmış gençleri yetiştirirken diğer taraftan da bu değerlerle meczedilmiş bir şekilde dünyaya farklı söz söyleyen bir ülke olacağız.

‘DEĞERLERİN YAŞADIĞI BİR KÜLTÜR İNŞA EDECEĞİZ’

Artık okulda sadece akademik becerilerin öğretildiği değil değerlerin yaşadığı bir kültürü inşa etmek için öncelikle okul yöneticileriyle başlayarak tüm öğretmenlerimize kapsamlı eğitimler veriyoruz. Bu ayın başında İstanbul'da tüm fen lisesi yöneticilerini topladık. Ve onlara iki günlük kültür, tarih ve medeniyet bilinciyle ilgili güzel, verimli bir seminer programı gerçekleştirdik. İnşallah bu ay sosyal bilimler lisesi yöneticilerine yönelik aynı seminer serisini devam ettireceğiz ve temmuzun sonuna kadar da tüm okul yöneticilerimizi inşallah bu eğitimden geçireceğiz."

​​​​​​​

Öğretmenlerin kişisel gelişimleriyle ilgili de çok kapsamlı eğitimler verdiklerini belirten Özer, "Bu alanda en büyük yardımcımız sizlerin liderliğinde 60 yıllık bir özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'dur. Ben zatı devletlerinize böylesine önemli bir kanunu liderliğinizde çıkartıldığı için ve Türkiye, öğretmenlerine mahsus kanunun olduğu ülkeler arasına girdiği için hem şahsım hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.