ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 27 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeŞeker fiyatlarına ithalat çözümü! Gümrük ücreti alınmayacakEtik iş birliği protokolü Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde imzalandıDeprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? İşte, Oğuz Gündoğdu'nun biyografisi...AFAD acı haberi duyurdu: Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybettiFaiz kararı sonrasında dolarda son durum! Döviz alacaklara üzen haber! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıSpor Toto 1.Lig Play Off: İstanbulspor- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Resmi Gazete'de yayımlandı! Kadına ve sağlık çalışanına yönelik şiddetin cezası artırılacakGüncel zamlı sigara fiyatları 27 Mayıs 2022 | Sigaraya ÖTV zammı 27 Mayıs 2022
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Etik iş birliği protokolü Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde imzalandı

Etik iş birliği protokolü Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki törende ‘Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü’, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör tarafından imzalandı.

Etik iş birliği protokolü Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde imzalandı

Bakan Özer törende yaptığı konuşmada 2022 yılında öğretmen eğitimlerine ve yönetici eğitimlerine yeni bir yön verdiklerini vurguladı.

Etik kültürünün kamuoyunda varolması ve güçlendirilmesi amacıyla imzalanan iş birliği protokolü töreninde Bakan Özer, şöyle konuştu:

Etik iş birliği protokolü Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde imzalandı

‘DÜNYAYA FARKLI SÖZ SÖYLEYEN BİR ÜLKE OLACAĞIZ’

"Bizim medeniyetimizde 'Başkası cehennem değil, başkası cennet. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır' düsturu bu topraklarda kökleşmiştir. Biz komşularımızın dertlerine hemhâl olan, onun derdine koşan, sadece coğrafyasında değil, tüm dünyadaki coğrafyalarda mazlumların yanında olan bir medeniyetin temsilcileriyiz. İnşallah bu medeniyetimizin değerlerini tüm okullarımıza, tüm neslimize, tüm öğretmenlerimize, tüm okul yöneticilerimize içselleştireceğiz. Daha güçlü, bir taraftan 21’inci yüzyılın becerileriyle donatılmış gençleri yetiştirirken diğer taraftan da bu değerlerle meczedilmiş bir şekilde dünyaya farklı söz söyleyen bir ülke olacağız.

Etik iş birliği protokolü Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde imzalandı

‘DEĞERLERİN YAŞADIĞI BİR KÜLTÜR İNŞA EDECEĞİZ’

Artık okulda sadece akademik becerilerin öğretildiği değil değerlerin yaşadığı bir kültürü inşa etmek için öncelikle okul yöneticileriyle başlayarak tüm öğretmenlerimize kapsamlı eğitimler veriyoruz. Bu ayın başında İstanbul'da tüm fen lisesi yöneticilerini topladık. Ve onlara iki günlük kültür, tarih ve medeniyet bilinciyle ilgili güzel, verimli bir seminer programı gerçekleştirdik. İnşallah bu ay sosyal bilimler lisesi yöneticilerine yönelik aynı seminer serisini devam ettireceğiz ve temmuzun sonuna kadar da tüm okul yöneticilerimizi inşallah bu eğitimden geçireceğiz." 

Etik iş birliği protokolü Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde imzalandı​​​​​​​

Öğretmenlerin kişisel gelişimleriyle ilgili de çok kapsamlı eğitimler verdiklerini belirten Özer, "Bu alanda en büyük yardımcımız sizlerin liderliğinde 60 yıllık bir özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'dur. Ben zatı devletlerinize böylesine önemli bir kanunu liderliğinizde çıkartıldığı için ve Türkiye, öğretmenlerine mahsus kanunun olduğu ülkeler arasına girdiği için hem şahsım hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT