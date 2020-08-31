Etil alkole vergi geliyor! Etil alkol nedir? Nerelerde kullanılır?

Resmi gazetenin bugün çıkan sayısında yayınlanan yeni karar kapsamında, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına sıfır gümrük vergisi uygulaması, 14 Eylül'den itibaren kaldırılacak. ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, 25 Mart tarihinde alınan kararla etil alkol ithalatından gümrük vergisi talep edilmiyordu.

ETİL ALKOL NEDİR?

Ülkemizdeki çoğu meslek grubunun kullandığı etil alkol, alkollü içecekten dezenfektan yapımına kadar birçok alanda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde, koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılan dezenfektan ürünlerinin içerisinde bulunan etil alkol, diğer adıyla etanol, renksiz ve yanıcı bir sıvıdır. Bir tahıl alkolü olan etanol yani etil alkolün, alkollerin içerisine de eklendiği ve kimyasal formülünün C2H5OH olduğu bilinmektedir. Moleküler ağırlığı ise 46.06844(232) g/mol olan, endüstriyel alanında oldukça çok kullanılan ve faydalı bir kimyasal madde olan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer tüm organik kimyasalların sentez edilmesinde, otomotiv alanında, kozmetik alanında ve tıp konusunda fazlasıyla kullanılmaktadır.

ETİL ALKOL NE İŞE YARAR? NERELERDE KULLANILIR?

Antiseptik Olarak Kullanımı

Alkol (etanol), ıslak mendillerde ve el temizleyici jellerde en yaygın kullanılan antiseptiktir. Etanol proteinlerini denatüre ederek ve lipidleri eriterek organizmaları öldürür. Çoğu bakteri, mantar ve virüse karşı etkilidir. Bununla birlikte, alkol (etanol) bakteri sporlarına karşı etkisizdir.

Panzehir Olarak Kullanımı

Alkol (etanol), metanol (3 karbonlu alkol) ve etilen glikol (antifriz) zehirlenmelerine karşı bir panzehir olarak verilebilir. Bu durumda etanol oral ya da IV uygulanabilir. IV etanol tercih edilir.

Tıbbi Çözücü Olarak Kullanımı

Yüksek konsantrasyonlu etanol, suda çözünmeyen birçok ilaç ve ilgili bileşiği çözmek için kullanılır. Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesici ilaçlar ve gargaraların sıvı preparatları% 1 ila% 25 konsantrasyonda etanol ile eritilebilir.

Asetaminofen (parasetamol), demir takviyeleri, ranitidin, furosemid, manitol, fenobarbital, trimetoprim / sülfametoksazol ve öksürük şurupları dahil olmak üzere 700’den fazla sıvı ilaçta etranol bulunur.

Keyif Verici Olarak Kullanımı

Aslında alkol santral sinir sistemi depresanıdır. Bu gözle baktığımızda alkol, en çok tüketilen psikoaktif ilaçlardan biridir.

Vücuttaki etanol miktarı, birim kan hacmi başına etanolün ağırlığı olarak ifade edilir (blood alcohol content, BAC. Az miktarda etanol, genel olarak öfori ve rahatlamaya neden olur. Bu aşamada insanlar konuşkan ve bastırılmamış duygularla hareket ederler ve yargılama-karar verme yetenekleri bozulmuştur.