Etkin isminin anlamı nedir, Etkin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Etkin isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Etkin ismi ne demek, Etkin ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Etkin isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Etkin İsminin anlamı nedir? TDK Etkin anlamı:

Etkin ismi Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif, dinamik.

2. sıfat, felsefe Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.

3. sıfat, kimya Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

Etkin İsmi Kuranda geçiyor mu?

Etkin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Etkin isminin kökeni:

Etkin ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 288 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Etkin isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Etkin isminin rengi:

Bordo

Etkin ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Etkin isminin Harf Analizi Nedir ?

Etkin ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

T : Hayalperest, tembel,

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

Etkin isminin Numerolojisi Kaçtır?

Etkin ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

T : 24

K : 14

İ : 12

N : 17

= 73 – Etkin İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Etkin isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Etkin ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Etkin isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E: 5 T: 2 K: 2 İ: 9 N: 5 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Etkin isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.