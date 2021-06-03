ETL Uzmanı/Danışmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2521.05

Meslek Adı : ETL Uzmanı/Danışmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Veritabanı Tasarımcıları Ve Yöneticileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

ETL Uzmanı/Danışmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

ETL Uzmanı/Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) mesleği için “8121.20” kod olarak kullanılır iken Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım) mesleği için “6114.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

ETL Uzmanı/Danışmanı Meslek Kodu “2521.05” olarak belirlenmiştir.

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