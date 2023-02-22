Etop Udoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etop Udoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etop Udoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etop Udoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etop Udoh 11 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Udoh Etop David şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etop Udoh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer stars SL yapmaktadır. Etop Udoh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Etop Udoh'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Etop Udoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Etop Udoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Etop Udoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etop Udoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında Lori Vanadzor

19 Ağustos 2019 yılında JS Kairouan

5 Ekim 2020 yılında Arar FC

8 Eylül 2021 yılında Akwa United

Etop Udoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etop Udoh şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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