Eugenio Pizzuto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eugenio Pizzuto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eugenio Pizzuto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eugenio Pizzuto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eugenio Pizzuto 13 Mayıs 2002 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Eugenio Pizzuto Puga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eugenio Pizzuto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Eugenio Pizzuto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eugenio Pizzuto'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eugenio Pizzuto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EugePizzuto

http://www.instagram.com/euge_pizzuto

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Eugenio Pizzuto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eugenio Pizzuto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Eugenio Pizzuto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eugenio Pizzuto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2019 yılında CF Pachuca U20

1 Ağustos 2020 yılında LOSC Lille

26 Ocak 2022 yılında Braga B

Eugenio Pizzuto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eugenio Pizzuto şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Eugenio Pizzuto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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