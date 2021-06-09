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  3. EURO 2020: Almanya - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

EURO 2020: Almanya - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

EURO 2020 F Grubunda Almanya - Macaristan karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020: Almanya - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

EURO 2020: Almanya - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda F Grubunda Almanya - Macaristan karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020:  Almanya - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020 ALMANYA  - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya  ile - Macaristan arasında oynanacak olan EURO 2020 F Grubu maçı 23 Haziran Çarşamba günü Allianz Arena Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadele TRT  SPOR kanalından yayınlanacak.

ALMANYA  - MACARİSTAN MAÇI ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Almanya - Macaristan maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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