EURO 2020 final maçı nerede, ne zaman oynanacak? İtalya - İngiltere maçı hakemi kim? İşte final hakkında tüm bilgiler

EURO 2020'de final aşamasına gelindi. İki güçlü ekip İtalya ve İngiltere bu kupayı ülkesine götürebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Sporseverlerin merakla sonucunu beklediği bu karşılaşma için EURO 2020 final maçı nerede, ne zaman oynanacak? İtalya - İngiltere maçı hakemi kim? soruları akıllara geldi. İşte final maçı hakkındaki tüm detaylar...

EURO 2020 FİNAL MAÇI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

Pandemi sürecinin etkisiyle geçtiğimiz yıl oynanamayan EURO 2020 bu yıla ertelenmişti. Finale çıkan iki takımın belli olmasıyla birlikte final tarihide ortaya çıktı.. EURO 2020 final maçı 11 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 22.00'de gerçekleşecek.

İngiltere'nin Londra kentinde gerçekleşecek müsabaka Wembley Stadı'nda oynanacak.

Bu müsabaka TRT1, İdman TV ve İçtimai TV tarafından canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA - İNGİLTERE MAÇI HAKEMİ KİM?

İtalya ile İngiltere arasında 11 Temmuz Pazar günü oynanacak EURO 2020 finali sporseverlerin odak noktası haline geldi. Bu dev mücadeleyi yönetecek hakem de belli oldu. İtalya - İngiltere maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek.

İngiltere - İtalya maçı hakemi Björn Kuipers hakkında daha fazla bilgi için aşağıda bulunan haberimize göz atabilirsiniz.

EURO 2020 final maçını kim yönetecek? | İtalya İngiltere maçının hakemi kim? | Björn Kuipers kimdir? Nereli ve kaç yaşında?