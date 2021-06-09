Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda F Grubunda Fransa – Almanya karşı karşıya gelecekler. Maçı izlemek isteyen futbolseverler Euro 2020: Fransa - Almanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 FRANSA - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

Fransa ile Almanya arasında oynanacak olan EURO 2020 F Grubu maçı 15 Haziran Salı günü Allianz Arena Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

Fransa - Almanya maçı canlı izle

FRANSA - ALMANYA MAÇI | TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fransa – Almanya maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek . TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 canlı yayın izle linki