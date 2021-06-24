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Euro 2020 son 16 Turu: İngiltere – Almanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

EURO 2020 son 16 Turu maçında İngiltere – Almanya karşı karşıya gelecekler. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler Euro 2020 son 16 Turu: İngiltere – Almanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

Euro 2020 son 16 Turu: İngiltere – Almanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 Turu heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda İngiltere ile Almanya  karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Euro 2020 son 16 Turu: İngiltere – Almanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. 

EURO 2020 SON 16 TURU: İNGİLTERE – ALMANYA MAÇI CANLI İZLE 

EURO 2020 son 16 Turu maçında İngiltere ile Almanya , 29 Haziran Salı günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak olan mücadele  İngiltere’nin başkenti Londra’daki  Wembley Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka TRT1-TRT 4K kanallarından ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 SON 16 TURU: İNGİLTERE – ALMANYA MAÇI CANLI İZLE 

İNGİLTERE – ALMANYA MAÇI  TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İNGİLTERE – ALMANYA MAÇI  TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

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