EURO 2020: Türkiye - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 yılında yapılmasına karar verilen EURO 2020'de A Grubunda İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? sorularına yanıt arıyorlar.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak olan EURO 2020 A Grubu ilk maçı 11 Haziran Cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Zorlu müsabaka Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı TRT 1 ve TRT 4kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Haber: Tayfun Altuntaş