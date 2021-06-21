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  3. Euro 2020'ye damga vuran olay! Kadın spor yorumcusu iç çamaşırı giymeden yayına çıktı

Euro 2020'ye damga vuran olay! Kadın spor yorumcusu iç çamaşırı giymeden yayına çıktı

İtalya'da EURO 2020 için yapılan spor programında kadın sunucu Paola Ferrari'nin iç çamaşır giymediği görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Ferrari, "Hiç ciddiye almıyorum." dedi.

EURO 2020'de heyecan grup maçlarıyla devam ederken İtalya'da turnuva hakkında yapılan spor programında dünyanın konuştuğu bir olay yaşandı.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Programın sunucusu Paola Ferrari'nin canlı yayında bacak bacak üstüne atarken iç çamaşırı giymediği görülünce kanal zor anlar yaşadı. Avrupa basını, bu görüntüleri sansürleyerek vermek zorunda kalırken Ferrari'nin açıklaması da olay oldu.

 

"İNSANLAR BENİM İÇ ÇAMAŞIRIMI KONUŞUYOR"

Ferrari konuya ilişkin olarak," Hiç ciddiye almıyorum. İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgileneceğine benim iç çamaşırımı konuşuyor. Ben iç çamaşırı giydim" ifadelerini kullandı.

Euro 2020'ye damga vuran olay! Kadın spor yorumcusu iç çamaşırı giymeden yayına çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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