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Euroleague'de haftanın maçları

THY Euroleague'de 2. hafta maçları oynanacak. Bu hafta oynanacak maçlar arasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko mücadelesi bulunuyor.

Euroleague'de haftanın maçları

THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı bugün ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Ligde bu hafta birçok karşılaşmada aynı ülke takımları birbirine rakip olacak. Türkiye'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Yunanistan'da da Panathinaikos ile Olympiakos, Almanya'da ALBA Berlin ile Bayern Münih ve İspanya'da da Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Bugün

20.00 CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv
20.00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona
20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
22.00 Real Madrid - Valencia Basket

9 Ekim Cuma

20.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia
20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas
21.00 Panathinaikos - Olympiakos
21.00 ALBA Berlin - Bayern Münih
21.45 Olimpia Milano - Asvel Lyon-Villeurbanne

Onur Çelik
Spor Editörü


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