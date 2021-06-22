Europap Tezol Kağıt halka arz ne zaman? Euro Tezol Kağıt hangi tarihte halka arz edilecek?

Kendi markaları ve özel markalı ürünler için üretim yapmak amacıyla 2001 yılında İzmir Bayraklı’da kurulan konverting tesisi ile faaliyete geçen Euro Tezol Kağıt, halka arz edileceğini duyurdu. Satışlarının yarısına yakınını yüzde 100 iştiraki TZE Global Dış Ticaret ile 30'u aşkın ülkeye ihraç eden şirket hakkında yatırımcılar, arama motorlarında, Euro Tezol Kağıt halka arz ne zaman? Euro Tezol Kağıt hangi tarihte halka arz edilecek? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

EUROPAP TEZOL KAĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN?

70 yıl önce aile şirketi olarak kurulan ve tütün ile sektöre giriş yapan ilk kez 2001 yılında kağıt üretimine başladı. 2001 yılında İzmir Bayraklı’da kurulan konverting tesisi ile kağıt üretimine başlayan firmanın buradaki faaliyeti, dışarıdan temin edilen jumbo bobinler halindeki yarı mamul temizlik kağıtlarından özelliklerine göre peçete, tuvalet kağıdı ve mutfak havlusu üretimi şeklindeydi.

Kuruluşu, üretim ve satışlarında çok hızlı bir gelişme göstermiş ve yatırıma yöneldi. 2004 yılı sonunda İzmir Torbalı’da yarı ürün ve konverting’i de kapsayan entegre tesisini devreye aldı. Bu tesiste kendi ihtiyacı olan yarı ürünleri üretme olanağı kazanırken ürün çeşitliliğini de artırarak Ev Dışı Tüketim Pazarına da ürün üretebilir hale geldi. Kendi ihtiyacından fazla olan yarı ürünleri ise ihracat ya da üçüncü taraflara satan Europap Tezol takip eden yıllarda da büyümesini sürdürüp 2008 yılında İzmir Torbalı’daki fabrikasının kapasitesini iki katına çıkardıktan sonra 2016 yılında da Mersin-Tarsus OSB’de devreye giren yeni bir fabrika yatırımı ile kapasitesini %50 daha arttırdı.

Kuruluşu, gerek İzmir-Torbalı gerekse Mersin-Tarsus OSB’deki fabrikaları ülkemiz temizlik kağıtları sektörüne öncülük ederek deinking prosesleri ile tesis edildi. Çevreci olan bu proses ile piyasadan toplanan hurda kağıttan temizlik kağıdı üretilmekte olup bunlar ağırlıklı olarak ihraç edilmektedirler.

EURO TEZOL KAĞIT HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK?

Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığını duyurmasının ardından şirketten yapılan yazılı açıklamada halka arza Deniz Yatırım'ın aracılık edeceği belirtildi.

Açıklamada İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus OSB'de bulunan 3 entegre kağıt üretim tesisi ile yıllık 86 bin tonluk kapasiteye sahip olan Europap Tezol Kağıt'ın sadece saf selülozdan değil, aynı zamanda geri dönüşümlü kağıttan üretim yapabildiği; 15'i İzmir'de, 7'si Mersin'de olmak üzere toplam 22 bitmiş ürün üretim hattı bulunduğu belirtildi.

Europap Tezol Kağıt, satışlarının yarısına yakınını yüzde 100 iştiraki TZE Global Dış Ticaret ile 30'u aşkın ülkeye ihraç ediyor.

EURO TEZOL KAĞIT ÜRETİM TESİSLERİ

Dinamik ve devamlı kendisini yenileyen bir kuruluş olan Europap Tezol İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus OSB’de bulunan iki entegre fabrikası ile faaliyetlerini sürdürmektedir. PM1 ve PM2 Üretim Hatları İzmir fabrikasında PM3 hattı ise Mersin fabrikasında yer almaktadır. Üç hattın toplam kapasitesi 90.000 ton/yıl’dır. Her iki fabrikamız da konverting bölümlerimiz ile entegredir.

İzmir fabrikamız 55.000 m2 açık alan üzerine kurulu 35.000 m2 kapalı alandan, Mersin ise 53.000 m2 açık alan üzerine kurulu 27.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. İzmir fabrikasında ayrıca doğalgazdan kendi enerjimizin üretildiği kojenarasyon tesisi yer almaktadır.

Her iki fabrikamızda bulunan deinking tesisleri ile piyasadan toplanıp temin edilen hurda kağıtların geri kazanımı ve katma değer yaratacak şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bunların ihraç edilmesiyle de ülkemize net döviz girişi sağlanmaktadır.

Kağıt makinelerimizde 14 – 40 gr/m2 aralığında, %0 - %100 oranlarında hurda kağıt ve selüloz karışımlarından eni 2.85 m, çapı 2.2 m’ye kadar yarı ürün bobinleri üretilmekte, bunlar kendi konverting ihtiyacımız ve ihracat için yönlendirilmektedirler.

Kağıt makinelerinde üretilen bobinler nihai ürün özelliklerine göre üretilmekte olup takip eden konverting bölümünde her ürün grubunun endi üretim hatlarında peçete, mutfak havlusu, kutu mendil, cep mendil, Z-havlu, dispenser havlu olarak ebatlanıp katlanmakta ve uygun ambalaj ile ambalajlanmaktadır.