Eurovision 2022'yi kim kazandı? Hangi ülke birinci oldu? Eurovision 2022'de hangi ülke kaç puan aldı?
Eurovision şarkı yarışmasının bu yıl 66. kez düzenlendi. İtalya'da gerçekleşen Eurovision yarışmasının geçtiğimiz akşam gerçekleşen finalinde kimin kazandığı merak ediliyor. Peki Eurovision 2022'yi kim kazandı? Hangi ülke birinci oldu? Eurovision 2022'de hangi ülke kaç puan aldı? İşte detaylar...
2022 Eurovision heyecanı sona erdi. Tüm dünyada coşku ile izlenen Eurovision şarkı yarışmasının finali bu akşam gerçekleştirildi. 10 Mayıs'ta ilk yarı finali, 12 Mayıs'ta ise ikinci yarı finali yaşanan Eurovision şarkı yarışmasını kazanan ülke merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Eurovision 2022'yi kim kazandı? Hangi ülke birinci oldu? Eurovision 2022'de hangi ülke kaç puan aldı? sorularının yanıtına yer verdik.
EUROVİSİON 2022'Yİ KİM KAZANDI? HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?
2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna daha önce 2004 ve 2016'da birinci olan Ukrayna bu yıl da kazandı. Ukraynalı Kalush Orchestra adlı grup Stefania adlı şarkı ile Ukrayna'yı temsil ederek jüri ve seyirci tarafından toplamda 631 puan aldı.
Ayrıca bu yıl Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Rusya'nın Eurovision'a katılmasını yasakladı.
EUROVİSİON 2022'DE HANGİ ÜLKE KAÇ PUAN ALDI?
1- Ukrayna 631
2- Birleşik Krallık 466
3- İspanya 459
4-İsveç 438
5-Sırbistan 312
6-İtalya 268
7-Moldova 253
8-Yunanistan 215
9-Portekiz 207
10-Norveç 182
11-Hollanda 171
12- Polonya 151
13- Estonya 141
14-Litvanya 128
15-Avustralya 125
16-Azerbaycan 106
17-İsviçre 78
18-Romanya 65
19-Belçika 64
20-Ermenistan 61
21-Finlandiya 38
22-Çekya 38
23-İzlanda 20
24-Fransa 17
25-Almanya 6
2021 EUROVİSİON BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?
2021'de Hollanda'da 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazanmıştı.