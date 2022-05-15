2022 Eurovision heyecanı sona erdi. Tüm dünyada coşku ile izlenen Eurovision şarkı yarışmasının finali bu akşam gerçekleştirildi. 10 Mayıs'ta ilk yarı finali, 12 Mayıs'ta ise ikinci yarı finali yaşanan Eurovision şarkı yarışmasını kazanan ülke merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Eurovision 2022'yi kim kazandı? Hangi ülke birinci oldu? Eurovision 2022'de hangi ülke kaç puan aldı? sorularının yanıtına yer verdik.

EUROVİSİON 2022'Yİ KİM KAZANDI? HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?

2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna daha önce 2004 ve 2016'da birinci olan Ukrayna bu yıl da kazandı. Ukraynalı Kalush Orchestra adlı grup Stefania adlı şarkı ile Ukrayna'yı temsil ederek jüri ve seyirci tarafından toplamda 631 puan aldı.

Ayrıca bu yıl Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Rusya'nın Eurovision'a katılmasını yasakladı.

EUROVİSİON 2022'DE HANGİ ÜLKE KAÇ PUAN ALDI?

1- Ukrayna 631

2- Birleşik Krallık 466

3- İspanya 459

4-İsveç 438

5-Sırbistan 312

6-İtalya 268

7-Moldova 253

8-Yunanistan 215

9-Portekiz 207

10-Norveç 182

11-Hollanda 171

12- Polonya 151

13- Estonya 141

14-Litvanya 128

15-Avustralya 125

16-Azerbaycan 106

17-İsviçre 78

18-Romanya 65

19-Belçika 64

20-Ermenistan 61

21-Finlandiya 38

22-Çekya 38

23-İzlanda 20

24-Fransa 17

25-Almanya 6

2021 EUROVİSİON BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

2021'de Hollanda'da 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazanmıştı.