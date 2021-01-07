Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, Kendal Jenner'e özendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Geçtiğimiz yaz aldığı kilolarla oldukça gündem olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'da sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Basketbolcu sevgilisiyle de sık sık poz vererek takipçileriyle paylaşan Özaslan, son olarak ev halini takipçileriyle paylaştı.

Özaslan, "Evde olduğumuz sıradan bir geceydi. Neden topuklu terlik giyip, yere oturup, yeşil elma yediğimi bilmiyorum" notuyla sevgilisinin de yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

Sevgilisinin kucağına oturduğu poz dikkatlerden kaçmazken, Özaslan'ın Kendall Jenner'in noel paylaşımında verdiği aynı pozu vermesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Bir çok kişi 'Duygu Kendall'a özenmiş' şeklinde yorumlarda bulundu.

Kendall Jenner'ın yılbaşı ağacının verdiği poz..