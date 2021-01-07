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  3. Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, Kendal Jenner'e özendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, Kendal Jenner'e özendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Ev halini paylaşan Özaslan'ın, verdiği pozlar ise alay konusu olmasına neden oldu.

Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, Kendal Jenner'e özendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Geçtiğimiz yaz aldığı kilolarla oldukça gündem olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'da sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, Kendal Jenner'e özendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Basketbolcu sevgilisiyle de sık sık poz vererek takipçileriyle paylaşan Özaslan, son olarak ev halini takipçileriyle paylaştı.

Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, Kendal Jenner'e özendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

 Özaslan, "Evde olduğumuz sıradan bir geceydi. Neden topuklu terlik giyip, yere oturup, yeşil elma yediğimi bilmiyorum" notuyla sevgilisinin de yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, Kendal Jenner'e özendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Sevgilisinin kucağına oturduğu poz dikkatlerden kaçmazken, Özaslan'ın Kendall Jenner'in noel paylaşımında verdiği aynı pozu vermesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 

Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, Kendal Jenner'e özendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Bir çok kişi 'Duygu Kendall'a özenmiş' şeklinde yorumlarda bulundu.

Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, Kendal Jenner'e özendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Kendall Jenner'ın yılbaşı ağacının verdiği poz..

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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