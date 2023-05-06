Ev Hanımlarına İŞKUR’dan İş Fırsatı! 5 Bin Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Yararlanacak

İŞKUR’dan herhangi bir işte çalışmayan ev hanımlarına ekonomik özgürlüklerin sağlanması adına iş fırsatı tanınmakta. İŞKUR aracılığı ile ev hanım olan kişilere yönelik olarak 5.000 TL ödeme yapılacak. Yapılan yeni düzenlemeler sayesinde İŞKUR ev hanımlarına yönelik olarak da maddi özgürlük fırsatı sunuyor. Geçtiğimiz yıl birçok vatandaş için yapılan ödemeler neticesinde İŞKUR yine 2023 yılında da birçok ödemesini yapmaya devam ediyor. Edinilen son habere göre İŞKUR ev hanımlarına yönelik olarak müjdeli haberi duyurdu ve herhangi bir işte çalışmayan ev hanımlarının maddi özgürlüklerinin sağlanması adına projeler geliştirdi.

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Şartları Sağlayan Ev Hanımları Para Kazanabilecek

İŞKUR tarafından ev hanımlarına yönelik olarak iş fırsatı sunulmaya devam ediliyor. Habere göre herhangi bir işte çalışmayan ev hanımları evde çalışarak toplamda aylık olarak 6.000 TL’ye kadar ödeme alabilme fırsatı elde edebiliyorlar. Bu seçeneklerin arasında evde paketleme işi ise oldukça rağbet gören ve ev hanımlarının tercih ettiği fırsatlar arasında bulunuyor.

İŞKUR aracılığı ile evde paketleme işi yaparak ayda 6.000 TL’ye varan maddi imkana sahip olabilmek için başvuran kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 18 yaşından büyük olmaları gerekmekte. Bu iki şartın yanı sıra en az ilkokuldan mezun olması ile birlikte sorumluluk sahibi ve bilinçli bir şekilde çalışma disipline de sahip olması lazım. Bu şartları sağlayarak İŞKUR üzerinden kayıt oluşturan ev hanımlarına yönelik olarak aylık 6000 TL tutarındaki maddi kazanç elde edilebilecek.

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Evde Oturarak Para Kazanmak Mümkün Mü

Herhangi bir işte çalışmayan ev hanımları İŞKUR sitesi üzerinden kayıt oluşturarak evde paketleme işi için başvurusu yaparak maddi gelir elde edebiliyorlar. Onlar olarak başvuru yapmak istemeyen kişiler ise kendilerine bulunan en yakın İŞKUR’a gelerek kimlik numaraları ile birlikte kayıt açtırabilecekler.