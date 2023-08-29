Ev kadınlara eşsiz fırsat! Devlet isteğe bağlı sigorta primi başlatıyor!

Meclis'in yeni dönemiyle birlikte emeklilik sistemi üzerinde gerçekleştirilecek iki önemli reform gündeme geliyor. Öncelikle, Bağ-Kur kapsamında bulunan bireylerin SSK'lılar gibi 7200 prim günü ile emekli olabilme hakkı getirilecek.

YAYINLAMA
Google News
Ev kadınlara eşsiz fırsat! Devlet isteğe bağlı sigorta primi başlatıyor!

Meclis'e sunulacak olan yeni torba yasa ile Bağ-Kur emeklilerinin emeklilik prim koşulları 9000 gün olan sınırdan 7200 güne indirilecek. Bu düzenleme ile Bağ-Kur emeklileri, 5 yıl daha erken emekli olma imkanına sahip olacaklar.

Günümüzde Bağ-Kur emekliliği için gereken prim günü sayısı 9000'dir. Yapılacak yeni düzenleme ile 1800 gün, yani 5 yıllık bir süre farkı ortadan kaldırılarak emeklilik için gereken prim süresi eşitlenecektir.

Bu düzenleme, 1 milyondan fazla Bağ-Kur üyesini etkileyecek. Bu bireyler, 7200 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile emekli olabilecekler.

Ev Kadınları İçin İsteğe Bağlı Sigorta Prim Desteği

Meclis'e sunulacak olan torba yasa ile ev kadınları için de önemli bir düzenleme hayata geçirilecek. Bu düzenleme çerçevesinde, evde bakım ve çocuk yetiştirme süreçlerini üstlenen kadınlar için devlet tarafından sigorta primlerinin üçte biri karşılanacak.

Bu düzenleme sayesinde, ev kadınları aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş yerine 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecekler.

Devlet, ev kadınlarına yıllık 17 bin 170 lira destek sunmuş olacak. Ayrıca, asgari ücret arttıkça prim desteği miktarı da artacaktır.

Diğer Önemli Reformlar

Meclis tarafından sunulacak olan torba yasa ile emeklilik sistemi için bir dizi ek düzenleme daha hayata geçirilecek. Bu düzenlemelerden bazıları şunlar:

  • Özellikle kadınlar için emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnek bir şekilde belirlenmesi planlanıyor.
  • Anneler için, ağır işlerde uygulanan yıpranma payına benzer bir model ile çocuk sayısına göre prim eklenmesi ve yaş şartında indirim yapılması düşünülüyor.
  • Annelerin uzaktan ve esnek çalışma modelleriyle birlikte bakıcı desteği gibi yeni yeniliklerin geleceği öngörülüyor.

Meclis'in yeni dönemiyle birlikte emeklilik sistemi üzerinde önemli reformlar başlatılacak. Bu süreçte hem Bağ-Kur üyeleri hem de ev kadınları ve anneler için hayati düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beklenmedik Tehditlere Karşı Tetikte Olun! Uzman İsim, Düzce'den İstanbul'a Kadar Uyarıyor: Hazır mısınız?
Beklenmedik Tehditlere Karşı Tetikte Olun! Uzman İsim, Düzce'den İstanbul'a Kadar Uyarıyor: Hazır mısınız?
Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar
Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar
Memur ve Emekli maaşlarına müjdeli haber: Ek ödeme sürprizi geliyor!
Memur ve Emekli maaşlarına müjdeli haber: Ek ödeme sürprizi geliyor!
Öğrenciler için büyük fırsat! İlkokul, Ortaoku ve Lise öğrencilerine 1800 TL ödeme desteği sağlanacak!
Öğrenciler için büyük fırsat! İlkokul, Ortaoku ve Lise öğrencilerine 1800 TL ödeme desteği sağlanacak!
Son Haberler
Ev kadınlara eşsiz fırsat! Devlet isteğe bağlı sigorta primi başlatıyor!
Ev kadınlara eşsiz fırsat! Devlet isteğe bağlı sigorta primi başlatıyor!
Sinir ve Strese Karşı Mucize Çözüm! Sakin Bir Yaşam Sürmek Artık Çok Kolay! Bilim Adamlarının Yıllardır Bulamadığı Çözüm Bakın Nerede Saklı İmiş
Sinir ve Strese Karşı Mucize Çözüm! Sakin Bir Yaşam Sürmek Artık Çok Kolay! Bilim Adamlarının Yıllardır Bulamadığı Çözüm Bakın Nerede Saklı İmiş
74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Köpeği eve geri döndü
74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Köpeği eve geri döndü
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''
İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama! ''Seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz''
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Araç sahipleri Dikkat, Bakanlık duyurdu! Ek MTV için süre 6 Eylül'e uzatıldı
Araç sahipleri Dikkat, Bakanlık duyurdu! Ek MTV için süre 6 Eylül'e uzatıldı
Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..
Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.