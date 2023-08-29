Ev kadınlara eşsiz fırsat! Devlet isteğe bağlı sigorta primi başlatıyor!

Meclis'e sunulacak olan yeni torba yasa ile Bağ-Kur emeklilerinin emeklilik prim koşulları 9000 gün olan sınırdan 7200 güne indirilecek. Bu düzenleme ile Bağ-Kur emeklileri, 5 yıl daha erken emekli olma imkanına sahip olacaklar.

Günümüzde Bağ-Kur emekliliği için gereken prim günü sayısı 9000'dir. Yapılacak yeni düzenleme ile 1800 gün, yani 5 yıllık bir süre farkı ortadan kaldırılarak emeklilik için gereken prim süresi eşitlenecektir.

Bu düzenleme, 1 milyondan fazla Bağ-Kur üyesini etkileyecek. Bu bireyler, 7200 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile emekli olabilecekler.

Ev Kadınları İçin İsteğe Bağlı Sigorta Prim Desteği

Meclis'e sunulacak olan torba yasa ile ev kadınları için de önemli bir düzenleme hayata geçirilecek. Bu düzenleme çerçevesinde, evde bakım ve çocuk yetiştirme süreçlerini üstlenen kadınlar için devlet tarafından sigorta primlerinin üçte biri karşılanacak.

Bu düzenleme sayesinde, ev kadınları aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş yerine 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecekler.

Devlet, ev kadınlarına yıllık 17 bin 170 lira destek sunmuş olacak. Ayrıca, asgari ücret arttıkça prim desteği miktarı da artacaktır.

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Diğer Önemli Reformlar

Meclis tarafından sunulacak olan torba yasa ile emeklilik sistemi için bir dizi ek düzenleme daha hayata geçirilecek. Bu düzenlemelerden bazıları şunlar:

Özellikle kadınlar için emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnek bir şekilde belirlenmesi planlanıyor.

Anneler için, ağır işlerde uygulanan yıpranma payına benzer bir model ile çocuk sayısına göre prim eklenmesi ve yaş şartında indirim yapılması düşünülüyor.

Annelerin uzaktan ve esnek çalışma modelleriyle birlikte bakıcı desteği gibi yeni yeniliklerin geleceği öngörülüyor.

Meclis'in yeni dönemiyle birlikte emeklilik sistemi üzerinde önemli reformlar başlatılacak. Bu süreçte hem Bağ-Kur üyeleri hem de ev kadınları ve anneler için hayati düzenlemeler gerçekleştirilecektir.