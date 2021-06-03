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Ev Kurum Hizmetleri Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Ev Kurum Hizmetleri Elemanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Ev Kurum Hizmetleri Elemanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ev Kurum Hizmetleri Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3412.08

Meslek Adı : Ev Kurum Hizmetleri Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Sosyal Hizmetler İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

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Görev ve İşlem Basamakları :

Ev Kurum Hizmetleri Elemanı,  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.    
 
Güncel Meslek : EVET

Ev Kurum Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü mesleği için “8342.40” kod olarak kullanılır iken Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü mesleği için “8143.22” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ev Kurum Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu “3412.08” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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