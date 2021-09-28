Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den müjde! 56 bin TL’den başlayan fiyatlarla konut ve iş yeri sahibi olunabilecek
Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den müjde! 56 bin TL’den başlayan fiyatlarla konut ve iş yeri sahibi olunabilecek
Bugüne kadar Türkiye’nin her yerinde milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, açık arttırma ve kura usulü ile konut, iş yerleri satışına devam ediyor. TOKİ aralık ayı içerisinde 1.380 adet konut ve iş yerini 56 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunacak. Konut ve işyerlerinin hangi illerde ve kaç adet yapılacağı hab