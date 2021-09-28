Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den müjde! 56 bin TL’den başlayan fiyatlarla konut ve iş yeri sahibi olunabilecek Bugüne kadar Türkiye’nin her yerinde milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, açık arttırma ve kura usulü ile konut, iş yerleri satışına devam ediyor. TOKİ aralık ayı içerisinde 1.380 adet konut ve iş yerini 56 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunacak. Konut ve işyerlerinin hangi illerde ve kaç adet yapılacağı hab

1 12 Yıllardır dar gelirlilerin ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ, yeni projesini açıkladı. Açık arttırma ve kura yöntemiyle 43 ilde yüzlerce konut ve iş yeri satışa çıkarıldı. Daire veya iş yeri sahibi olmak isteyen kişiler listede satışa konutlara %25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle sahip olabilecek. Açık arttırmayla alakalı bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılacak.