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  3. Ev sahiplerinden şaşırtan istekler! İpin ucu kaçmaya başladı

Ev sahiplerinden şaşırtan istekler! İpin ucu kaçmaya başladı

Son dönemde gayrimenkul fiyatlarının yükselmesi ve konut sıkıntısı nedeniyle daire kiraları mantıksız derecede yüksek rakamlara çıktı. Özellikle büyük şehirlerde kiralık ev sıkıntısı yaşanırken ev sahiplerinin istekleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

Ev sahiplerinden şaşırtan istekler! İpin ucu kaçmaya başladı

Son zamanlarda gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaşanması bazı şehirlerde kira miktarlarını oldukça yükseltti. Kira artış oranları yıllık olarak ölçümlendiğinde İstanbul'da %50.7, Ankara'da %31.8 İzmir'de ise %30.9 oranlarını gördü. Fakat gayrimenkullerin de değerlerinin yükselmesiyle birlikte şehir ve ilçelerin bir kısmında %10 ila 150 arasında değişebilen artışları görmek mümkün oluyor. 

Uygun fiyatlı kiralık ev bulmak oluşan bu fahiş fiyat ortamında oldukça imkansız hale geliyor. Büyük şehirlerde ise kiralık ev sıkıntısının yaşanması fırsat bilinerek ev sahipleri tarafından şartlar suiistimal ediliyor. Evini açık arttırma usulüne göre kiralayanlar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise kefil ya da kredi notu isteyen ev sahipleri türedi.

Ev sahiplerinden şaşırtan istekler! İpin ucu kaçmaya başladı

FİNDEKS RAPORLARI İSTENİYOR

Yakın döneme kadar kiracılara ne iş yaptığı, memur mu, özel sektör çalışanı mı olduğu, medeni hali, nereli olduğu, çocuk sayısı ve evcil hayvan besleyip beslemediği  gibi birçok soru sorulurken şimdi de kefil ve SGK dökümünün yanı sıra banka kredi puanlarını gösteren findeks raporlar isteniyor.

Ev sahiplerinden şaşırtan istekler! İpin ucu kaçmaya başladı

EV SAHİPLERİNİN İSTEKLERİ ARTTI

Ev sahibinin kiracıya ne iş yaptığını sorması, evli olup olmadığını sormasının alışıldık şeyler haline geldiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, son aylarda gayrimenkul sektörünün kriz içerisine girmesiyle kiralık ev bulmanın artık olanaksız duruma geldiğini söyledi. Bu durumdan dolayı da ev sahiplerine kiracı seçme fırsatı doğduğunu fakat bazı ev sahiplerinin bankalar gibi kredi notu istediklerini söyledi.

Ev sahiplerinden şaşırtan istekler! İpin ucu kaçmaya başladı

KREDİ KARTINA KADAR KONTROL

Son zamanlarda emlak fiyatlarındaki artışın ev sahiplerinin elini güçlendirdiğini söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, eskiden kiracılardan kefil istendiğini; bunun tekrar geriye geldiğini yanı sıra banka kredi notu da istediklerini belirtti. Hatta bazı ev sahipleri tarafından kredi kartlarında gecikme olup olmadığının kontrol edildiğini ifade etti. 

Şu zamanlarda açık arttırma yönteminin de kullanıldığını söyleyen Akdoğan, vatandaşın çaresiz kaldığı için yüksek teklif verebileceğini ancak eve iyi bakmama, aidatı geciktirme durumu, evi kullanım amacı dışında kullanma gibi sorunların da ortaya çıkabileceğini belirtti.

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