Evaggelos Vatzios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evaggelos Vatzios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evaggelos Vatzios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evaggelos Vatzios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evaggelos Vatzios 19 Mayıs 2000 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ευάγγελος Βάτζιος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evaggelos Vatzios Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIEGA SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Evaggelos Vatzios'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Evaggelos Vatzios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evaggelos Vatzios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Ocak 2020 yılında Ermis Korydal.
20 Kasım 2020 yılında GS Kallithea
26 Ağustos 2021 yılında AE Lefkimmis
31 Ocak 2022 yılında Ethn. Pire
16 Eylül 2022 yılında AO Episkopi
Evaggelos Vatzios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evaggelos Vatzios şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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