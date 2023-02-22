Evagoras Antoniou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evagoras Antoniou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evagoras Antoniou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evagoras Antoniou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evagoras Antoniou 4 Kasım 2002 tarihinde Limassol şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Ευάγορας Αντωνίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evagoras Antoniou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSPORTCITY MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Evagoras Antoniou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Evagoras Antoniou'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Evagoras Antoniou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evagoras Antoniou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evagoras Antoniou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evagoras Antoniou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AEL Limassol

7 Eylül 2020 yılında Kouris Erimis

31 Ocak 2021 yılında AEL Limassol

18 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos B

Evagoras Antoniou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evagoras Antoniou şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Evagoras Antoniou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEL Limassol (2014-2021)

Kıbrıs U21 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kıbrıs U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Kıbrıs U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Kıbrıs U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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