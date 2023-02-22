Evan Caffrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Caffrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Caffrey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evan Caffrey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evan Caffrey 27 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evan Caffrey Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gen-Z Football yapmaktadır. Evan Caffrey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Evan Caffrey'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Evan Caffrey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evan Caffrey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evan Caffrey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evan Caffrey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında UCD

1 Ocak 2023 yılında Shelbourne

Evan Caffrey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evan Caffrey şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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