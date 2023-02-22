Evan Haddock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Haddock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Haddock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evan Haddock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evan Haddock 7 Temmuz 2005 tarihinde Duleek, Meath şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Evan Thomas Haddock şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evan Haddock Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evan Haddock, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Evan Haddock'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Evan Haddock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evan Haddock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Şubat 2022 yılında Drogheda United
Evan Haddock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evan Haddock şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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