Evan Khouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Khouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Khouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evan Khouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evan Khouri 21 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Evan Marley Khouri şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evan Khouri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Evan Khouri, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Evan Khouri'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Evan Khouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evan Khouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Temmuz 2019 yılında Grimsby U18
1 Eylül 2020 yılında Grimsby Town
Evan Khouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evan Khouri şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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