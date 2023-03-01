Evan Khouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Khouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Evan Khouri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evan Khouri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.