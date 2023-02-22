Evan Mclaughlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Mclaughlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Mclaughlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evan Mclaughlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evan Mclaughlin 30 Mart 2002 tarihinde Londonderry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evan Mclaughlin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evan Mclaughlin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Evan Mclaughlin'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Evan Mclaughlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evan Mclaughlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Evan Mclaughlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evan Mclaughlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Derry City

27 Temmuz 2022 yılında Coleraine

31 Aralık 2022 yılında Derry City

Evan Mclaughlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evan Mclaughlin şuan Derry City takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Foyle Harps

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.