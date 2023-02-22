Evan Osam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Osam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Osam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evan Osam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evan Osam 17 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evan Osam Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evan Osam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 6 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Evan Osam'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evan Osam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evan Osam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evan Osam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evan Osam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rovers U19

23 Ocak 2015 yılında Shelbourne

31 Aralık 2015 yılında Rovers U19

1 Temmuz 2016 yılında Shamrock Rovers

6 Şubat 2017 yılında UCD

Evan Osam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evan Osam şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Evan Osam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U18 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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