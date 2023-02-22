Evan Tweed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Tweed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Tweed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evan Tweed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evan Tweed 1 Mart 1999 tarihinde Carndonagh şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evan Tweed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evan Tweed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evan Tweed'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evan Tweed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evan Tweed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evan Tweed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evan Tweed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Derry City

1 Temmuz 2019 yılında Institute FC

7 Ağustos 2020 yılında Coleraine

31 Ocak 2022 yılında Ballinamallard

31 Mayıs 2022 yılında Coleraine

1 Temmuz 2022 yılında Ballymena

Evan Tweed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evan Tweed şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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