Evan Weir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Weir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Weir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evan Weir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evan Weir 16 Nisan 2002 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evan Weir Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Evan Weir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Evan Weir'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Evan Weir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evan Weir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evan Weir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evan Weir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında UCD

27 Eylül 2021 yılında Maynooth

1 Ocak 2022 yılında Drogheda United

Evan Weir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evan Weir şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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