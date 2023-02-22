Evangelos Trigatzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evangelos Trigatzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Evangelos Trigatzis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evangelos Trigatzis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.