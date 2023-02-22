Evangelos Trigatzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evangelos Trigatzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evangelos Trigatzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evangelos Trigatzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evangelos Trigatzis 2 Şubat 2004 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ευάγγελος Τρίγκατζης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evangelos Trigatzis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evangelos Trigatzis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Evangelos Trigatzis'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Evangelos Trigatzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evangelos Trigatzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında PAOK U17
1 Temmuz 2021 yılında Aris U19
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
21 Eylül 2022 yılında Apollon Pontou
Evangelos Trigatzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evangelos Trigatzis şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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