Evans Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evans Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evans Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evans Appiah 23 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evans Appiah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Evans Appiah'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evans Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evans Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evans Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evans Appiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında King Faisal

3 Şubat 2023 yılında Kotoku Royals

Evans Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evans Appiah şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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