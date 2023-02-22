Evans Ogbonda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Ogbonda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Evans Ogbonda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evans Ogbonda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.