Evans Ogbonda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Ogbonda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evans Ogbonda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Evans Ogbonda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Evans Ogbonda 3 Kasım 2002 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Evans Iyebi Ogbonda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Evans Ogbonda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evans Ogbonda, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 18 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Evans Ogbonda'nin Akwa United ile sözleşmesi 11 Ağustos 2023 tarihinde bitmektedir.
Evans Ogbonda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Evans Ogbonda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ifeanyi Ubah
18 Ekim 2021 yılında Akwa United
Evans Ogbonda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Evans Ogbonda şuan Akwa United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Evans Ogbonda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya takımında 2 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Nijerya U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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